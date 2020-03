Peru lukket ned - nu hjælper Ruben strandede danskere

Den 13. marts opfordrede udenrigsminister Jeppe Kofod, Soc.dem, danskere i hele verden til at komme hjem, fordi muligheden for at komme til Danmark hele tiden blev mere og mere indskrænket. Lige nu er der 1.500 danskere, der ikke kan komme til Danmark, og cirka 200 af dem er strandet i Peru.

De 200 danskere i Peru prøver Ruben Campana Hoe Christensen lige nu at hjælpe. Han kommer fra Vejle, men har de seneste fem år boet i Peru med sin familie.

- Lige nu er vi i gang med at lave lister over danskere, der bor i Peru, og som kan genhuse danske turister, hvis de strander hernede, fortæller han.

Situationen i Peru er ifølge Ruben Campana Hoe Christensen stille og rolig, og han er ikke bekymret for sin egen families situation, men han er bekymret for, om danske turister skulle havne i problemer. Ifølge Udenrigsministeriet lukkede Peru søndag for al kommerciel flyvning, mens der er udgangsforbud fra klokken 20.00 til 05.00.

Organiserer hjælpen online

Ruben Campana Hoe Christensen har sammen med fire andre danskere, der bor i Peru, startet en hjælpegruppe på Facebook for danskere i Peru. I gruppen kan både danske turister, der kan få brug for hjælp, og danskere, der bor i området, dele informationer med hinanden og hjælpe hinanden.

- Folk stormer til grupperne, men heldigvis har folk det godt. Folk hjælper og vejleder andre, fortæller Ruben Campana Hoe Christensen. Selv har han fem sovepladser i et kontor, som han har tilbudt til en dansk familie. På grund af geografien er de dog blevet indkvarteret på et danskejet hotel i Peru.

Arbejder på at få dem hjem

Hos Udenrigsministeriet arbejder gør man alt, hvad man kan, for at få danskerne hjem. Det oplyser ministeriet i en mail til TV SYD. Ministeriet er lige nu i kontakt med fly- og rejseselskaber og de peruvianske myndigheder.

- Vi er i tæt kontakt med en række europæiske landes ambassader, som også arbejder på forskellige løsninger på at få deres borgere hjem. Men det tager tid at få arrangeret, og det er meget kompliceret – også for de store lande, så vi må bede folk om at væbne sig med tålmodighed. Danskere i Peru skal på nuværende tidspunkt først og fremmest sørge for at finde indkvartering og skaffe rent vand og mad, skriver ministeriet.

Alle, der endnu ikke har været i kontakt med Udenrigsministeriet, kan kontakte ministeriets Sydamerika-hotline på telefon +45 33921345. Udenrigsministeriet har derudover oprettet Facebook-gruppen Danskere Globalt – Sammen Mod Corona.

Ønsker man at komme i kontakt med Ruben Campana Hoe Christensen, kan man kontakte ham på Facebook.