Plejehjem hårdt ramt af covid-19

Opfordring: Pårørende skal blive væk

- Det er virkelig alvorligt nu, og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at komme det til livs. Vi må ikke lukke plejehjemmet for Styrelsen for Patientsikkerhed, men vi må gentage opfordringen til, at pårørende ikke kommer på besøg, med mindre det er uopsætteligt, siger Arne Nikolajsen, der er direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg i kommunen, til JydskeVestkysten