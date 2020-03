Politiet deler grænse-trafikken op for at skaffe plads til lastbiler

Syd– og Sønderjyllands Politi har tidligt torsdag morgen konstateret en del kødannelse på E45 mod Tyskland. Det har fået politiet til at dele trafikken over grænsen op.

- Lastbilerne skal køre ud af Danmark over motorvejsovergrænsen ved Frøslev, mens alle andre køretøjer skal via Kruså. Vi håber, at det giver en bedre trafikafvikling for alle, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Derfor vil politiet frem mod klokken 10 lede alle andre køretøjer end lastbiler af motorvej E45 ved afkørsel 74 i sydgående retning mod Kruså. Også tilkørslerne 75 Bov og 76 Frøslev i sydgående retning vil blive spærret for personbiler i dette tidsrum.

- Der er sat skilte op og trafikanterne skal vise hensyn og køre forsigtigt. Til gengæld skulle både lastbiler og personblier komme hurtigere over grænsen til Tyskland, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær.