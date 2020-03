Politiet er klar på grænsen

Lørdag morgen og formiddag er der trafik som normalt ved grænseovergangen i Kruså - men ved middagstid bliver bliver grænsen lukket for indrejse af de allerfleste udlændinge, der vil ind i Danmark.

Myndighederne er klar til den udvidede kontrol.

Chefen for Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, politiinspektør Brian Fussing, oplyser lørdag morgen til TV SYD, at han først senere i dag kan udtale sig om den praktiske udførelse af kontrollen.

Det er politiet og Forsvaret, der kommer til at stå for at kontrollere grænserne.

Danske statsborgere kan fortsat krydse grænsen

Danske statsborgere kan fortsat krydse grænsen, ligesom der også kan komme blandt andet fødevarer og medicin ind i Danmark.

Rigspolitichef Thorkild Fogde understreger, at godstrafikken prioriteres højere end persontrafikken.

