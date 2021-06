Politiet forventer øget trafikpres på grænseovergangene

Det vil uden tvivl medføre øget trafik ind over grænseovergangene i Sønderjylland – både i dag og de kommende dage.



- Kontrollen vil som hidtil foregå i form af stikprøver, hvor vi tjekker, om de rejsende har dokumentationen i orden for test, vaccination eller overstået corona. Vi forventer, at det kan ske uden større risiko for kø eller forsinkelser ud over det normale i sommertiden, siger vicepolitiinspektør Allan Dalager, Udlændingekontrolafdeling Vest i Padborgs under Syd- og Sønderjyllands Politi.