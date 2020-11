Politiet lover at udvise konduite over for traktordemo

Politi vil udvise konduite

Politiinspektøren fortæller, at omkring 500 traktorer ventes at deltage i lørdagens demonstration i København. Han siger desuden, at politiet vil udvise den nødvendige konduite i forbindelse med mindre lovovertrædelser.

- Det helt overordnede formål er, at de skal have mulighed for at gennemføre denne her grundlovssikrede demonstration. Som ved alle andre demonstrationer er det vigtigste for os at få afviklet den i god ro og orden, siger politiinspektøren.

Traktorer må umiddelbart ikke færdes på offentlig vej, medmindre der er tale om arbejdskørsel. Og traktorkørslen i hovedstaden vil derfor i udgangspunktet være et brud på færdselsloven.