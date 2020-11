Politiet oplever godt samarbejde med minkavlere om aflivning

Pelsen kan omsættes

I zone 3 er der tale om minkbesætninger, hvor der ikke er konstateret smitte med covid-19 eller besætninger, der befinder sig inden for en radius af 7,8 km fra smittede minkbesætninger. Pelsningen betyder, at minkene bliver aflivet, men at pelsen ikke bliver destrueret, uddyber Syd- og Sønderjyllands politi til TV SYD.

Ifølge Fødevarstyrelsens hjemmeside kan pelsen fra raske mink omsættes som pels, hvis den er færdigbehandlet. Ikke-færdigbehandlet pels skal behandles, før den kan omsættes.