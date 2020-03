Politiet roser borgerne - nu forlænges corona-reglerne

De særlige regler under coronasmitten bliver nu forlænget til og med mandag d. 13. april.

Allerede dagen efter at de nye regler om, hvor mange man må samles, var trådt i kraft, mærkede politiet, at deres kunder, vi andre, rettede ind. Og det er fortsat ind i weekenden, hvor vejret ellers var til at smide hæmningerne - bare en lille smule.

- Det er overordnet vores erfaring fra weekenden, at reglerne bliver fulgt, og derfor har det ikke været nødvendigt at hive bødeblokken frem en eneste gang. Det store samfundssind vil vi meget gerne takke borgerne og virksomhedsejerne for, siger Søren Munk Frederiksen, der er leder af Operationscentret i Sydøstjyllands Politi.

Det er ikke fordi, at politiet ikke har modtaget nogen anmeldelser. Det kan være for store forsamlinger i det fri, på fodboldbaner eller legepladser og lign.

- Men når vores patruljer kom frem, så har vi ikke kunnet konstatere, at der foregik noget ulovligt, eller også har der i nogle få tilfælde været tale om misforståelser, hvor enkelte virksomhedsejere ikke har forstået de nye regler. Det gør de nu. En anmeldelse handlede om borgere, der var forsamlet i en privat bolig, men det er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, fortæller Søren Munk Frederiksen.

- Vi fortsætter med at holde øje i en ret omfattende indsats og håber, at det fortsætter lige så fint som hidtil.

Der har dog været problemer i nabo-politikredsen, Syd- og Sønderjyllands Politi med, at en beværtning trodsede de reglerne og holdt åbent alligevel - dog for låste døre. Læs den historie her.

