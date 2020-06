Politiet: Stor indrejseweekend venter

- Vi vil gøre vores bedst for at trafikken skal glide så godt som muligt, samtidig med at vi skal gennemføre indrejsekontrol. Men selvom vi udnytter kapaciteten på grænseovergangene mest muligt, så vil der kunne opstå køer, forklarer politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrol Vest i en pressemeddelelse.

Politiet skal både forhindrede ulovlige flygtninge i at komme ind i Danmark, som de gjorde allerede før corona-krisen, og samtidig kontrollere, at de turister, der kommer til Danmark, overholder de reglerne for at komme ind i landet.

Tre gode råd - Følg med i trafiksituationen. Syd- og Sønderjyllands Politi vil løbe tweete om trafiksituationen på dansk og tysk. - Overvej at køre mod Danmark på tidspunkter, hvor trafikken ikke er så tæt - for eksempel tidligt om morgenen eller sidst på dagen. - Hav pas og dokumentation for leje af sommerhus eller andet klar inden ankomsten til grænsekontrollen. Også hvis det ligger på en mobiltelefon eller en tablet.

Hvis man vil på ferie i Danmark, skal man kunne bevise, at man har bestilt et ophold på mindst seks dage på en campingplads, i et lejet/lånt sommerhus, på hotel, i lejet/lånt sommerhus eller lignende. Ophold på egen eller lejet båd er også tilladt.

Personer med bopæl i Slesvig- Holsten kan dog rejse ind i Danmark uden videre. De skal blot kunne dokumentere, at de bor i delstaten.

De rejsende kan benytte fem grænseovergange ind i Danmark. Frøslev, Kruså og Sæd grænser har åbent hele døgnet, men grænseovergangen i Padborg har åbent fra klokken 7 til klokken 23 hver dag og den i Pebersmark kun har åbent til klokken 17.