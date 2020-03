Politiker: Jeg er blevet sat i corona-gabestok

- Jeg har overholdt alle regler i henhold til rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen og har reageret på dem så hurtigt, jeg kunne.

Ordene kommer fra Christian Lorenzen (Kons.) i Fanø Byråd.

Men hans forsikring om at have gjort det rigtige preller af på især to kritikere i byrådet: Erik Nørreby (Venstre) og Johan Brink Jensen (Soc. dem.), der begge har sendt ham besked om deres utilfredshed.

- Det er muligt, at Christian har ret i, at reglerne er overholdt, men vi ville vældig gerne have vidst, at han lige var kommet hjem fra en skitur i Østrig, så kunne vi have taget stilling til, om vi skulle melde afbud eller ej, siger Erik Nørreby.

Oprørt

Han og andre politikere var til møde i Økonomiudvalget med Christian Lorenzen den 9. marts.

Kritikken af Christian Lorenzen har hidtil været holdt i en intern mailkorrespondance mellem byrådskollegaerne, men den fik torsdag aften ny næring, da en beboer lagde et opslag om sagen op på Fanø Forum. En lokal Facebook-gruppe. Dog uden at nævne Christian Lorenzens navn.

“(...) Det gør mig derfor oprørt at høre, at et kommunalbestyrelsesmedlem tager på ski til St. Anton 5/3, kommer hjem søndag d. 8/3 og sætter sig i et lille tæt mødelokale 9/3 med politiske kollegaer og embedsfolk og ikke finder nogen grund til at oplyse mødedeltagerne hverken før eller i dagene efter, om at vedkommende netop var hjemvendt fra ski i Østrig. På mødet deltager også kommunens topembedsmænd, som er nøglepersoner, hvis udbrud skulle få fat,” skriver Trine Buhl.

Johan Brink Jensen har "liked" kommentaren.

Beskidt

Christian Lorenzen bekræfter, at der har været en mailkorrespondance - som han kalder “grovkornet”, men han er skuffet over den offentlige kritik:

- Det her er dybt nedslående. Jeg bliver sat i en Corona-gabestok. Det her er spillet om politik, når det er allermest beskidt. Det skaber splittelse og misinformation på et tidspunkt, hvor vi bør stå sammen og holde os til fakta, og jeg er mest af alt rystet over mine såkaldte byrådskollegaers deltagelse i den slags. Min egen 11-årige søn har en immun-lidelse og lever i isolation med sin mor, så jeg ved om nogen, hvad det her betyder. Jeg kunne aldrig drømme om at sætte andres liv eller helbred på spil, siger han.

Fejl

Erik Nørreby mener ikke, at der er tale om personlig forfølgelse.

- Han har begået en fejl, og det bør han vedkende sig i stedet for at blive vred, siger Erik Nørreby.

Christian Lorenzen understreger, at han kan dokumentere, at han har overholdt alle regler. Dokumentationen er sendt til TV SYD. Han påpeger også, at han inden skituren havde meddelt på rådhuset, at han tog til Østrig.

Ugler i mosen

Men til det siger Erik Nørreby:

- Det er at fralægge sig ansvaret. Det er ham selv, der skulle have informeret os, og det er da lidt underligt, at han fandt det nødvendigt med en meddelelse til rådhuset om, at han tog til Østrig. Det tyder da på, at han var klar over, der var ugler i mosen.

Christian Lorenzen oplyser, at han som en konsekvens af opdaterede vejledninger fra myndighederne er gået i frivillig karantæne - uden at have symptomer på at være ramt af corona-virus.