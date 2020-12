Politikere uddeler håndsprit for at få unge til at tænke sig om

Tirsdag morgen er formanden for sundheds- og forebyggelsesudvalget, Peder Hummelmose, (V), i fuld sving på Campus Vejle.

- Vi har fået en god modtagelse og kommet af med mange små flasker. Det er vigtigt, at de unge gør sig umage med at spritte, holde afstand etc., da de kan være kilder til, at smitten spredes, da de ofte kun mærker symptomer på smitte i et ret begrænset omfang, siger Peter Hummelmose, da TV SYD fanger ham på mobiltelefonen foran Campus i morgenmørket.

En målrettet indsats blandt de unge kan have god effekt på, hvor meget smitten når at sprede sig i samfundet.

- Kan vi få de unge til lige at holde ud 14 dage mere, så kan vi få stoppet smittebølgen. Jeg forstår godt, at mange unge kan være corona-trætte, og at opmærksomheden på at huske at spritte og at holde afstand kan være udfordret. Derfor prøver vi nu at muntre dem lidt op, siger Peter Hummelmose.

Det sker bl.a. med en konkurrence i forbindelse med uddelingen af håndsprit og flyers.