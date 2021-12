Praktiserende læger hjælper med corona-vaccination

At vaccinationsmulighederne nu stiger giver også rigtig god mening, hvis man spørger formand for PLO Syddanmark, Birgitte Ries Møller.



- Vi er rigtig glade for, at vi nu også kan tilbyde vaccination mod COVID-19 i vores klinikker. Det er trygt og nært for borgerne at komme i almen praksis, og vi er vant til at vaccinere børn, så det giver rigtig god mening, siger Birgitte Ries Møller i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun hos PLO Syddanmark, at man er tilfreds med aftalen.

- Det skaber endnu større tilgængelighed, at de praktiserende læger nu også kan vaccinere, ligesom det kan være mere trygt for nogle at blive vaccineret hos egen læge, siger regionsrådsformand for Venstre, Stephanie Lose.

Også på vej til andre regioner

Det er frivilligt for de praktiserende læger, om de vil være en del af ordningen, og derfor opfordrer formand for PLO Syddanmark Birgitte Ries Møller alle sine medlemmer til at overveje at tage del i vaccinationsindsatsen.

Sundhedsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at de forventer, at landets øvrige regioner, heriblandt Region Midtjylland, indgår lignende aftaler med PLO om vaccinationer mod covid-19 i almen praksis inden udgangen af onsdag.

Region Syddanmark forventer, at de første praktiserende læger kan begynde at vaccinere fra mandag d. 6. december.