Privat testcenter har haft travl jul og nytår

Testcenteret får ikke offentligt tilskud, og derfor er det brugerne, der selv betaler.

Testene er det man kalder for en antigentest, som foregår i næsen 2-3 centimeter op i hvert næsebor. Svaret kommer på Min Sundhed på nettet og er gyldig som coronapas.

Nu er Kasper Jensen spændt på at se, om efterspørgslen varer ved, når hverdagen vender tilbage efter jul og nytår.

- Meget tyder på det. Vi har adskillige kunder, der bestiller tid hos os og gladeligt betaler for at være sikker på at få en test, når det passer bedst ind i deres program, siger Kasper Jensen.

Ktest tilbyder også virksomheder at køre ud og teste deres medarbejdere, så de slipper for at stå i kø og kan spare arbejdstid.