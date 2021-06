Professor om coronapas, mundbind og udsigt til barliv: Pandemien er ikke ovre - men vi går mod lysere tider

Mundbind fortsat nødvendige i offentlig transport

Men professoren mener ikke, at mundbind bør fjernes helt fra vores hverdag før en gang efter sommerferien eller i det tidligere efterår - alt efter smitteudviklingen:

- I den offentlige transport; - i bussen, toget, flyet osv., der sidder vi tæt på hinanden over længere tid, og det er svært at holde afstand, så der mener jeg af hensyn til smittespredningen, at det giver rigtig god mening fortsat at benytte mundbind.

Skub udvidede åbningstider i nattelivet

Et flertal af de partier, der onsdag skal forhandle om yderligere genåbning, vil lade restauranter, caféer og barer holde længere åbent.

Det gælder Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt regeringens støtteparti Radikale Venstre.



I dag må restauranter og barer servere indtil klokken 22, og den sidste gæst skal have forladt stedet senest klokken 23. Forhandlingerne går på, hvilke restriktioner der skal gælde efter 11. juni.



Men det vil ifølge Hans Jørn Kolmos være en stor fejl at fjerne disse restriktioner før sommerferien:

- Man skal huske på, at pandemien slet ikke er ovre. Den buldrer løs ude i verden, og vores kontakttal er fortsat højt i Danmark - kun lige over ét - og så vil der ikke skulle meget til, før smitten begynder at stige igen, så længe det meste af befolkningen ikke er vaccinerede. Så risikerer vi at skulle genindføre mange af restriktionerne, mener professoren.

Derfor ser det også sløjt ud for dem, der drømmer om udvidede åbningstider i nattelivet, hvis det står til Hans Jørn Kolmos. Ifølge ham er det ikke et sandsynligt scenarie, hvis vi samtidig skal passe på, at smitten ikke stiger for meget:

- De udvidede åbningstider er jeg bekymret over. Jeg ser helst, at man skubber det til efter sommerferien, hvor en langt større del af befolkningen er vaccinerede, siger Hans Jørn Kolmos.

Coronapas vigtig i kampen mod smittespredning

Hans vurdering kommer, inden et flertal af Folketingets partier onsdag skal forhandle om yderligere genåbning af samfundet.



Her skal de blandt andet forhandle om brugen af mundbind og en udfasning af coronapasset.

Et stort flertal af partierne mener, at de lave smittetal og at flere er vaccineret, gør, at restriktionerne kan lempes - ikke mindst kravene om coronapas og mundbind.



Men coronapas og test er ifølge Hans Jørn Kolmos fortsat et nødvendigt værktøj i kampen for at holde covid-19-smitten nede:

- Passet giver sammen med en intensiv teststrategi rigtig god mening, når vi slækker på andre begrænsninger i samfundet. De vil være vigtige værktøjer og være en forudsætning for, at vi kan se, hvordan smitten udvikler sig, så vi kan nå at reagere, lyder det.