Professor underkender Mogens Jensens mink-forklaring

Beslutningen kan "ikke forhandles eller diskuteres".



Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun på et pressemøde onsdag den 4. november fastslog, at "alle mink" i Danmark skal slås ihjel.

To dage efter pressemødet blev der sendt et brev fra Fødevarestyrelsen til alle danske minkavlere. Her blev ordet "skal" brugt over 30 gange i kommunikationen om aflivningen.