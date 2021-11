Professor: - Vi vaccinerer for samfundets skyld - ikke børnenes

Derfor ved heller ingen i hele verden endnu, om der vil komme bivirkninger på længere sigt ved at benytte disse vacciner. Det kan kun tiden vise.

Ifølge Sundhedsstyrelsen og mange sundhedsfaglige læger og forskere, så forventer man ikke, der vil være alvorlige bivirkninger - heller ikke på sigt.

- Jeg er selvfølgelig helt enig i, at vi ikke kender langtidseffekterne af vaccinerne om f.eks. 10 år. Det gør ingen. Men al forskning viser, at der ikke er påvirkning af vores arvemateriale eller gener ved at benytte den type vaccine, som der har været bekymring for hos nogle. Desuden er metoden og teknologien bag disse mRNA-vacciner gennemprøvet over de sidste mange år, og der er intet i litteraturen og forskningen, der gør mig bekymret ved at benytte dem. Derfor er jeg helt rolig ved også at give børn ned til fem år en covid-19 vaccine fra enten Pfizer eller Moderne, siger Christian Backer Mogensen.



Hvorfor vaccinere børn der sjældent bliver syge?

Christian Backer Mogensen forstår godt, at forældre bekymrer sig, når det drejer sig om at vaccinere børnene. For skal man vaccinere børn for noget, de ikke bliver syge af?

- Det er et spørgsmål, man som forældre selvfølgelig skal stille sig selv. Giver det mening? Jeg har børnebørn, og jeg tænker da også på det i den sammenhæng, siger Christian Backer Mogensen.

Men en ting er ifølge professoren sikkert.

- Vi vaccinerer for samfundets skyld - ikke for børnenes.

For samfundets skyld

Ifølge Christian Backer Mogensen er der fire store fordele, man som forældre kan overveje, når man skal tage stilling til, om ens børn skal vaccineres.

- Ved at vaccinere børnene kan vi lettere undgå disse omfattende nedlukninger af samfundet. Det er voldsomt belastende for alle - også for børnene, som bliver socialt isolerede. Ved at vaccinere børnene undgår man også, at de smitter ældre familiemedlemmer, som kan risikere alvorligere sygdomsforløb, og dermed skåner man også sundhedsvæsnet med færre indlæggelser, mener Christian Backer Mogensen.

For vi opnår flokimmunitet i Danmark, vil det kræve høj deltagelse i vaccinationsprogrammet. Lige nu er 76 procent af danskerne vaccineret med to stik og knapt 790.000 med tredje stik. Men der skal flere til, før vi for alvor vil kunne mærke det i samfundet.

- Vi skal nok op på cirka 90 procent af befolkningen, som er vaccineret, før vi reelt er dækket ind og har flokimmunitet, og mit bud er, at det vil tage et til to år, før vi er der, siger Christian Backer Mogensen.