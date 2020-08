Rasende natklubejer: Det er fuldstændig sindssygt

- De må være ude på at tage livet af natklubberne. Anden logik kan jeg ikke finde i det.

Så kontant er udmeldingen fra natklubejeren Thomas Lunderskov fra Kolding.

Han er indehaver af Tordenskiold Discoteque i Kolding, som er Danmark ældste diskotek. Han er mildest talt ikke imponeret over fredagens politiske aftale om genåbningen af Danmark.

- Vi er chokerede. Jeg faldt nærmest ned af stolen. Vi er rundt på gulvet og ved dårligt nok, hvilket ben vi skal stå på, fortæller han.

Læs også Ejer af Danmarks ældste diskotek håber blot på genåbning i år: Julen er vigtig for os

Han er særlig skuffet over, at politikerne, ifølge ham, tager brødet ud af munden på natklubberne og giver det til værtshusene og cafeerne. I aftalen har disse steder nemlig fået udvidet åbningstiden fra 00.00 til 02.00. De må dog ikke lukke nye gæster ind fra klokken 23.00.

De pisser lidt på vores branche. Thomas Lunderskov

- Som natklub kan vi ikke gøre ligesom et værtshus. Vi kan ikke nøjes med 100 gæster. Folk kommer ikke et sted som vores, hvis de ikke kan danse. Ærligt talt er det lidt til grin. Vi bliver skubbet og udsat, mens vores konkurrenter får bedre vilkår. De pisser lidt på vores branche, siger han.

- Jeg vil i øvrigt gerne se, hvordan politiet har tænkt sig at få værtshusene og cafeerne til at overholde de nye regler. Hvordan kontrollerer de, at de ikke lukker nogen ind efter klokken 23.00? Jeg synes også, de skal holde ekstra godt øje med, at der ikke bliver natklubsstemning derude. Det fornemmer jeg nemlig, at der allerede er nu, tilføjer han.

FAKTA: Det betyder genåbningens fase 4 for diskotekerne Barer, caféer og restauranter må holde åbent til klokken 02.00, hvis man ikke lukker nye gæster ind efter klokken 23.00.

Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket til og med 31. oktober. Kan de ændre deres indretning og aktiviteter, så det følger retningslinjer for restauranter og barer, kan de imidlertid åbne på samme vilkår.

Partierne er enige om at indlede forhandlinger med den del af erhvervs-, kultur- og idrætslivet, der bliver ekstraordinært hårdt ramt. Det vedrører virksomheder, der er ramt af forbuddet mod at holde åbent, forsamlingsforbuddet på 500 personer, grænselukninger og rejsevejledningen.

Partierne er enige om, at de ramte virksomheder har behov for kompensation. Kilde: Ritzau. Se mere

Enkelte lyspunkter

Efter endnu en udsættelse af deres længe ventede åbning, kan diskoteksejerne dog se enkelte lyspunkter. En mulig åbning i november kan nemlig redde juleomsætningen.

- Det er egentlig fair, at vi skal holde lukket. Vi skal jo passe på hinanden og undgå smitte. Nu håber vi bare, at vi kan få lov at åbne til november, siger han.

Lyspunkterne forsvinder dog hurtigt igen. På diskoteket har de nemlig omkring 40 deltidsansatte. Ejerne frygter, at de forsvinder, når de skal vente endnu længere på en åbning.

- Hvis vi åbner i november, så har vores ansatte ikke været på job i snart otte måneder. Vi har jo ingen garanti for, at de ikke har fundet et andet job eller noget andet at lave. Et job hos os er jo en livsstil, som det ikke er sikkert, de gider tage op igen, fortæller Thomas Lunderskov.