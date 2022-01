Regeringen hæver forsamlingsloftet i kulturlivet efter pres

Et flertal i Folketinget har presset regeringen til at hæve loftet for, hvor mange personer der må være samlet indendørs til arrangementer i kulturlivet.

Det er blå blok samt regeringens støtteparti De Radikale, som har ønsket, at der eksempelvis i biografer, teatre, museer, spillesteder og sportshaller skal kunne være op til 1500 siddende deltagere - delt op i tre sektioner a 500 personer - fra på søndag, hvor der er næste genåbning.

Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, siger, at regeringen føjer sig for flertallet.

- Det er klart, at når der er et flertal i Folketinget, som ønsker, at vi går lidt længere end det, vi havde foreslået, så retter vi os selvfølgelig efter det, siger Sand Kjær.