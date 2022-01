Regeringen vil forkorte gyldighed af coronapas

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lægger nu op til, at coronapasset efter to vaccinestik skal gælde i kortere tid. Det skriver Sundhedsministeriet til TV 2.

Ministeren har anmodet Epidemikommissionen om en indstilling om at ændre reglerne, efter at der er kommet nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen anbefaler, at varigheden af et gyldigt coronapas efter to vaccinestik skal være fem måneder.

Hvis det ender med at blive en realitet, skal det afløse, at der fra midten af januar skulle skrues ned for gyldigheden til syv måneder, oplyser ministeriet til Ritzau.

Samtidig skal tidligere smitte give et gyldigt coronapas i fem måneder. Aktuelt giver det ifølge TV 2 coronapas i seks måneder.