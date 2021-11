Regeringen vil have coronapasset i brug igen

- Vi kan leve med coronapasset. Det giver en tryghed, når man går i biografen eller til koncert. Coronapasset er også nemt at håndtere for erhervslivet. Men det bliver mere besværligt nu for jer, der ikke er vaccineret. Sådan synes jeg også, det skal være, siger statsminister Mette Frederiksen på pressemøde mandag aften i Statsministeriet..



Forlaget kræver dog, at corona igen kategoriseres som samfundskritisk sygdom.

- Det op til Folketingets Epidemiudvalg, om man vil kategorisere corona som samfundskritisk sygdom. Og selv hvis man gør det, vil det fortsat være sådan, at der ikke må være flertal imod yderligere tiltag i den kommende tid, siger sundhedsminister Magnus Heunicke, (A).