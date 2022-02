Regeringen vil lukke landets hurtigtestcentre inden 6. marts

Regeringen har besluttet, at alle landets hurtigtestcentre skal lukkes senest 6. marts, da covid-19 ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

- I over et år har regioner, de private udbydere og de mange tusinde podere arbejdet hårdt for at løfte en vigtig samfundsopgave, og vi skylder en stor tak til dem for deres ekstraordinære indsats, lyder det fra direktør i styrelsen, Lisbet Zilmer-Johns.

- Nu er vi kommet dertil, hvor vi kan teste os selv derhjemme, og samtidig er stort set alle restriktioner bortfaldet, så derfor har vi ikke længere samme behov for hurtigtestcentrene. Men man vil stadig kunne få en PCR-test, siger hun.

Fra mandag den 7. februar vil kapaciteten for hurtigtest være på 200.000 test om dagen, og så vil det blive udfaset der fra.

I den seneste uge har der i gennemsnit været foretaget 248.000 test dagligt. Af dem har 112.000 været hurtigtest.

Kapaciteten for PCR-test vil også være 200.000 dagligt fra mandag. I øjeblikket findes der 160 PCR-teststeder rundt om i landet, som fortsat holdes åbne.

Så skal man til udlandet, hvor det er et krav at kunne fremvise en negativ coronatest, så kan man søge mod et af PCR-testcentrene, lyder anbefalingen fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed i pressemeddelelsen.