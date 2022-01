Regeringen vil sidestille coronapas efter smitte og to stik

Opdateret med oplysninger om, at det skal gælde for personer fra 18 år.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil forkorte gyldigheden af coronapasset efter to vaccinestik og for personer, der tidligere har været smittet.



Det oplyser Sundhedsministeriet til TV 2.

Ministeren lægger op til, at passet skal være gyldigt i fem måneder, efter at personer over 18 år har fået andet vaccinestik.

Gyldighed: Fra syv til fem måneder

Der var lagt op til, at gyldigheden fra midten af januar skulle være syv måneder, så der bliver skåret yderligere to måneder af, hvis det ender med at blive vedtaget.

Samtidig lægges der op til, at coronapasset skal være gyldigt i fem måneder, hvis man har haft covid-19.

Aktuelt er varigheden seks måneder, så det vil sidestille længden af gyldigheden af coronapas efter tidligere smitte med det, der fås efter to stik.

Forslaget til ændringer kommer efter nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Epidemikommissionen skal nu vurdere forslaget

Ministeren har derfor anmodet Epidemikommissionen, der rådgiver Folketinget og regeringen om covid-19, om at vurdere det og komme med en indstilling.

Kommissionen kan indstille til, at der fastsættes regler på et område. Det er dog i sidste ende en politisk beslutning, om det sker. Den træffes i Folketingets Epidemiudvalg.

Aktuelt bruges coronapasset flere steder i samfundet. Blandt andet skal det bruges på caféer, restauranter og hos frisører. Det skal også bruges i svømmehaller og træningscentre.

Da det i december blev besluttet at forkorte gyldigheden af coronapas efter to stik til syv måneder, var det for at tage højde for, at immuniteten falder over tid.

Samtidig var det håbet, at det ville være med til at øge tilslutningen til at få det tredje stik med en vaccine. Det booster effekten.

Efterhånden har mange danskere fået det tredje vaccinestik. Flere end 2,9 millioner danskere - cirka halvdelen af befolkningen - har fået boosterstikket.