Regeringen vil tage hensyn til grænselandet ved nye isolationskrav

Dagligdagen skal kunne fungere på tværs af grænsen, når der skal ændres på reglerne for danske borgeres selvisolation efter rejser til udlandet.

Det siger Socialdemokraternes politiske ordfører Jesper Petersen til TV SYD.

- Som man kunne se senest, da regeringen indførte testkrav for udlændinges indrejse i Danmark, er regeringen meget opmærksomme på de særlige forhold i grænselandet. Her er et særligt liv og et arbejdsmarked, som vi skal sørge for kan fungere så godt som muligt trods corona. Men virus-mutationerne skal holdes ude af landet, og derfor er det nødvendigt med nye tiltag. Hvordan de bliver, er ikke fastlagt, og skal forhandles med de øvrige partier, siger Jesper Petersen.

Udformningen af de konkrete regler er det derfor endnu for tidligt at sige noget detaljeret om, inden forhandlingerne med Folketingets øvrige partier går i gang i løbet denne uge.

SFs retsordfører Karina Lorentzen er på linje med Jesper Petersen:

- Grænsependlerne løfter vældigt vigtige opgaver i Danmark, for eksempel i sygehusvæsnet. Der tror jeg, man er nødt til at finde en måde at håndtere det på, for det giver jo selvfølgelig ikke mening at sende dem i isolation, siger Karina Lorentzen.