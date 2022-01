Region åbner vaccinationssteder - nu kan du blive drop-in-vaccineret igen

Fra torsdag den 6. januar kan du som voksen borger i Region Syddanmark igen besøge visse vaccinationssteder, når det passer dig.

Det står klart efter, at Region Syddanmark åbner 11 drop-in-vaccinationssteder rundt omkring i det syd- og sønderjyske.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi igen kan åbne for drop-in-vaccination på regionens vaccinationscentre og på en række andre vaccinationssteder i regionen, siger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

- Det vil gøre det nemmere og hurtigere at blive vaccineret for de borgere, der endnu ikke har fået booket en tid, eller for dem, der kommer forbi et vaccinationssted – også selvom de allerede har booket en tid senere på måneden, siger koncerndirektøren.