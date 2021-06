Region Syddanmark nedjusterer testkapaciteten

- Vi oplever generelt en nedgang i behovet for test, fordi borgerne nu kan bruge deres coronapas for vaccination 14 dage efter første vaccination. Vi har ligesom i resten af landet mærket en markant nedgang i behovet for testkapacitet. Det betyder, at vi løbende vil tilpasse testkapaciteten i samarbejde med kommunerne og følge de nationale myndigheders udmeldinger på området, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, ifølge en pressemeddelelse.

Enkelte hurtigteststeder bliver nedlagt, da deres primære opgave har været at teste eksempelvis skoler, som holder sommerferie. Kapaciteten vil i stedet blive brugt andre steder, hvor der er mere brug for den. Åbningstiderne vil især blive ændret ud på aftentimerne, hvor der ifølge Kurt Espersen kan være særligt stille.

Du kan altid finde alle regionernes opdaterede teststeder og åbningstider på det nationale testkort.