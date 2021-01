Region Syddanmarks erfaringer med ny vaccine skal komme hele landet til gode

Erfaringer videre til resten af landet

Årsagen til, at den nye vaccine i første omgang kun er tiltænkt lige netop Region Sydjylland, tror Kurt Espersen, er tilfældigt. Men han ser en mulighed for at få den nødvendige erfaring med vaccinen ved at vælge én region.

- Vi vil sikre, at den bliver håndteret i ét vaccinationscenter, så vi får så stor erfaring med vaccinen som overhovedet muligt. Så vi kan videregive erfaringen til resten af Danmark, når de skal til at bruge den, siger Kurt Espersen, som dog hverken ved, hvornår den kommer, og hvor den skal gives.

- Det bliver i et vaccinationscenter, der ligger tæt på et sygehus. Vi træffer beslutningen, så snart vi ved mere om, hvornår vaccinen kommer, og hvilke borgere og sundhedspersonale, vi skal tilbyde den til, siger han.