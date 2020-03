Region tester igen personale for covid-19

Regionen standsede ellers i fredags testningen af det sundhedsfaglige personale, fordi det så ud til, at der kom til at mangle reagenser, der er det materiale, som man dyrker prøverne i for at se, om der er covid-19 virus i.

Men nu ser det ud til, at der er nye forsyninger på vej, og det, sammen med at de centrale sundhedsmyndigheders opfordringer til at teste, gør nu, at regionen går i gang igen.

- Vi opretter nu en fælles visitationsenhed på Odense Universitetshospital. Det gør vi for at sikre, at alle behandles ens og for at sikre, at der er tests nok til alle og stadig sikre, at der er tilstrækkelig testkapacitet til at undersøge patienter, der er indlagt til undersøgelse for covid-19, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.