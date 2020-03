Regionen fremskynder betalinger for at hjælpe virksomheder

Det er omkring 10.000 regninger til et samlet beløb på omkring 200 millioner kroner, som regionen har besluttet, at de hurtigst mulig vil betale.

I første omgang er der tale om regninger med en betalingsfrist frem til den 16. april, som nu bliver betalt.

Beslutningen er taget, fordi mange virksomheder risikerer en lukning som en konsekvens af den nuværende situation. Her har flere virksomheder allerede været nødsaget til at fyre medarbejdere på grund af manglende indtægter.

- Vi har travlt med at håndtere de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus. Men vi ønsker også som som stor offentlig køber at påtage os vores del af ansvaret for at virksomhederne klarer sig bedst muligt ud af krisen, siger regionsformand Stephanie Lose (V).

Ifølge Stephanie Lose gælder beslutningen om at fremrykke betalingen af regninger også de øvrige danske regioner.