Regionen lukker for besøg på sygehuse og sociale tilbud

Fra onsdag gælder der nu skærpede regler for besøg på regionens sygehuse og sociale tilbud.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Skærpelsen sker for at mindske smittespredning blandt de svækkede borgere og patienter på regionens sygehuse og sociale tilbud.

Reglerne er ændret på baggrund af nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Generelt er antallet af besøgende faldet drastisk på de syddanske sygehuse og sociale tilbud, siden regionen bad borgerne om at minimere deres besøg, og fremover vil det kun være i helt særlige tilfælde, man kan besøge sine pårørende.

Kun for de nærmeste pårørende

Skærpelsen betyder, at du kun kan komme på besøg, hvis din nære pårørende er kritisk syg, døende, et barn eller du er ledsager til en fødsel.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen forklarer, at man har valgt at undtage nogle helt særlige situationer, men at det altså kun er for de allernærmeste pårørende.

- Vi forsøger at finde en balancegang, hvor vi beskytter de svækkede patienter og borgere, samtidig med at vi sikrer os, at man kan komme i kontakt med sine nære, hvis man er i en kritisk situation. Vores vigtigste rolle er at beskytte patienterne, og derfor indfører vi nu disse begrænsninger.