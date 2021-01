Regioner: Næste uge vil antallet af nye vaccinationer falde

Ny vaccine i Vejle fra torsdag

Natten til tirsdag har Danmark modtaget de første 5.000 doser vaccine fra firmaet Moderna. Alle de doser bliver brugt til vejle-borgere.

I forvejen får Danmark leverancer af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det er den, der hidtil er blevet vaccineret med, og med den har man nået at vaccinere 117.104 borgere.

Der blev imidlertid kun vaccineret 653 mandag. Det er det laveste daglige antal, siden man begyndte at vaccinere den 27. december.

Ifølge Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), skyldes det, at regionerne ikke har flere doser vaccine til rådighed nu - alle er brugt.

Vacciner på vej

Der er dog flere på vej. De næste uger vil der ankomme enten 56.550 eller 59.475 doser af vaccinen ugentligt fra Pfizer og BioNTech, viser en oversigt fra Statens Serum Institut.

Der vil også komme et stigende antal leverancer af doser af Modernas vaccine. I uge 7 vil der eksempelvis komme 48.000 doser af denne.

Regionerne skriver, at man sørger for, at vaccinationerne "hurtigst muligt kommer ud i skuldrene på danskerne".

- Men for at regionerne kan vaccinere danskerne, er vi afhængige af, at Danmark får leveret nogle vacciner. Derfor vil det daglige antal vaccinerede danskere afhænge af, hvor mange vacciner vi har fået hjem til Danmark.