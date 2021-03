Regioner vil udvide akutlister for at undgå vaccinespild

Sundhedsstyrelsen og regionerne har tidligere på året indskærpet, at de overskydende vacciner kun må gives til personer i målgruppen.

Og Ulla Astman afviser, at man bare kan begynde at hive folk ind fra gaden til vacciner.

- Vi har besluttet en vaccinerækkefølge her i landet. Den er vi forpligtet til at følge. Derfor duer det ikke at hive tilfældige ind. Det er selvfølgelig bedre, end at de går til spilde.

- Men vi skal sikre, at vi har tilstrækkeligt gode akutlister, så de bliver brugt på de borgere, der står over for at skulle have vaccinen, så vacciner bliver givet i den planlagte rækkefølge, siger hun.