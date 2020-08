Regionshospitalet Horsens opfordrer til mundbind eller negativ covid-test

Der bliver indført midlertidige besøgs- og adgangsrestriktioner på Regionshospitalet i Horsens. Restriktionerne gælder på alle hospitalets afdelinger, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

På hospitalet betyder restriktionerne, at der kun må være en ledsager eller besøgende per patient. Der er dog undtagelser på afdelinger for børn og unge.

Derudover opfordrer hospitalet alle, som ikke er hospitalsansatte, men som skal ind på hospitalet og som ikke har en negativ covid-test inden for 72 timer, at man i stedet medbringer et mundbind, som man bærer ved ankomsten.

Restriktionerne bliver fastholdt indtil smittetrykket falder igen.