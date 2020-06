Rejsevejledning ændret: Den 27. juni må du rejse til flere nye lande

Regeringen lemper nu grænserestriktioner og rejsevejledninger, så man fra den 27. juni kan rejse til og fra lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Åbningen betinges af, at landene opfylder visse objektive kriterier, skriver udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Det drejer sig konkret om, at antallet af smittede skal være på et lavt niveau, ligesom der arbejdes på at udforme et kriterium om landenes testregimer. Lever landene op til kriterierne, åbnes grænserne for beboere i de omfattede lande.

Den nye model træder i kraft lørdag den 27. juni, og den 25. juni kommer der en liste over åbne- og karantænelande. Ud fra de valgte kriterier fastslås det dog allerede nu, at langt de fleste lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien vil stå på listen. Kun Portugal og dele af Sverige er undtaget.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc.dem.) orienterede torsdag resten af Folketingets partier om den nye model for grænserne under et ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Fra mandag i denne uge fik turister fra Tyskland, Norge og Island adgang til Danmark. Samtidig fik alle knap tre millioner borgere i Slesvig-Holsten lov at krydse grænsen til Danmark uden at have et anerkendelsesværdigt formål.

