Rekordhøj coronasmitte

Corona-smitten fortsætter med at stige dag for dag i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Det viser lørdagens coronaopgørelse fra Statens Serum Institut over antallet af smittetilfælde med coronavirus de seneste syv dage.

Dermed slår kommunerne i TV SYDs sendeområde lørdag en negativ rekord, da der ikke siden den 10. marts har været registreret så mange tilfælde af coronavirus over en uge.

Helt præcist er der registreret 3.218 tilfælde de seneste syv dage, hvilket er over dobbelt så mange smittetilfælde, som kommunerne havde tilsammen for to uger siden.

Den 10. marts begyndte SSI at sammenlægge antallet af smittetilfælde fra både private og statslige test-udbydere.

Så mange er smittet siden fredag

De 3.218 smittetilfælde over de seneste syv dage skyldes, at i 12 ud af 14 kommuner er antallet af smittetilfælde steget siden fredag.

Det er dog kun i Kolding Kommune, at man har registreret et fald sammenlignet med fredagens tal. Kommunens er således faldet med tre smittetilfælde over den seneste uge.

I Tønder Kommune er smitteantallet det samme som gårsdagens på 211.

Seks kommuner er over incidensgrænsen

Fanø Kommune er den kommune, der på landsplan har det højeste incidenstal. Dette tal ligger på 1.486, hvilket er højt, men dette skyldes også kommunens relativt få indbyggere. Der har nemlig været 51 smittetilfælde over de seneste syv dage.

Ikke desto mindre sender det Fanø Kommune langt over den nye incidensgrænse for lokale restriktioner i kommunerne på 400 smittede per 100.000 indbyggere.

Fanø Kommune er dog ikke ene om at være over denne grænse. Også Varde, Horsens, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommuner ligger over 400 smittede per 100.000 indbyggere.

Du kan se smittetallene for din kommune herunder: