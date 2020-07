Resultatet fra Billund: Ingen unge fra Sunny Beach er corona-smittet

Der var lang kø for at blive testet for corona i Billund Lufthavn, da danske unge onsdag i sidste uge vendte hjem fra en uge med fest og ferie i ferieområdet Sunny Beach i Bulgarien.

Med mundbind stillede samtlige unge i lufthavnen sig klar til at blive testet, og nu ser det ud til at bekymringen for, at strandfesterne og nattelivet i den berygtede festby ville udvikle sig til deciderede ‘coronabomber’ var ubegrundet.

Statens Serum Institut oplyser til Jyllands-Posten, at ingen af de hjemvendte unge - der blev testet onsdag den 15. juli - er testet positive for covid-19 i hverken Københavns Lufthavn eller Billund Lufthavn, hvor flyet fra Bulgarien landede.

Stigende smittetal bekymrer

Trods testresultaterne kommer som en glædelig nyhed, er der mørke skyer i horisonten. Onsdag advarede Statens Serum Institut (SSI) om, at covid-19-smitten igen ser ud til at være tiltagende i Danmark.

Der er ikke tale om større udbrud. Dog ses et jævnt stigende antal bekræftede smittetilfælde over de seneste to uger - fra 123 tilfælde i uge 27 til 240 i uge 29.