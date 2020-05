Rift om shelters - overnatninger i det fri hitter

Regnen drypper ned udenfor grillhytten på lejrpladsen i Nøffelskoven ved Sønderborg. Men indenfor i den åbne hytte er der god stemning, og bålet varmer. Vennerne Hans Christian Carstensen og Lars Kasdorf har taget deres børn med ud til lejrpladsen for at overnatte i shelter. Soveposerne og liggeunderlagene er pakket ud, og nu er det blevet tid til at lave aftensmad.

- Der er jo højt til loftet, og det er dejligt herude. Der er ikke så mange regler, og de lærer nogle andre ting, end ved at sidde og glo i en iPad, fortæller Hans Christian Carstensen.

Siden hans datter var tre år, har han haft sine to børn med på ture i naturen, og for halvandet år siden begyndte de at få selskab af Lars Kasdorf og hans tvillinger.

Populære overnatninger

De to venner og deres børn er langt fra de eneste, som er glade for at overnatte i naturen. I marts og april har der været over 50 procent flere bookinger af Naturstyrelsens lejrpladser, hvis man sammenligner med sidste år. Dermed tyder det på, at folks lyst til at komme ud og få frisk luft er steget under coronakrisen.

Men også før covid-19 ramte Danmark, var der interesse for at overnatte i naturen. I 2019 bookede mere end 200.000 overnatninger på Naturstyrelsens lejrpladser. Det er en fordobling i forhold til 2013, hvor man begyndte at registrere bookingerne. Derudover er der også mindre lejrpladser, som ikke kan bookes, men hvor man kan overnatte, hvis der er fri.

Naturstyrelsens anbefalinger til udendørs overnatninger i forhold til covid-19: Følg altid myndighedernes anbefalinger til færdsel i det offentlige rum på www.coronasmitte.dk

Hold afstand til skovens andre gæster.

Husk at tage dit skrald med hjem. Vi er i øjeblikket ikke så mange til at tømme skraldespandene ved p-pladser, lejrpladser og stier. Her kan lejrpladser bookes: https://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort Kilde: Naturstyrelsen

Ved at blive vanvittig

De to venner kan godt genkende trangen til at komme ud, efter meget af Danmark lukkede ned. Derfor har de også begge brugt meget at komme ud i naturen.

- Jeg tænker da, at folk er ved at blive vanvittige af at gå indenfor fire vægge derhjemme. Og vi kunne da mærke på os selv også, at nogle gange måtte vi bare ud og have noget frisk luft - bare gå en tur i skoven og råbe og skrige og sparke til et træ. Så får man lige lidt mere ro på derhjemme, siger Hans Christian Carstensen.

Næste tur har Hans Christian Carstensen og Lars Kasdorf også allerede planlagt, og om to uger tager de børnene med på en tur i kano ned af Kongeåen.