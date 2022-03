Rigtigt mange voksne danskere har haft corona de seneste fire måneder

Usikre tal



SSI understreger dog, at beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed.

Dels bygger undersøgelsen kun på smitte blandt 17-72-årige ellers raske danskere. Dels bygger beregningerne på den antagelse, at smitten blandt donorer er den samme som blandt ikke-donorer.

- De her data er dog meget vigtige for at forudsige den fremtidige udvikling. Og vi vil gerne takke bloddonorerne og blodbankerne for deres fortsatte hjælp til at skaffe overblik over epidemien”, siger Henrik Ullum, fra Statens Serum Institut

Fakta om bloddonorundersøgelsen

Overvågningen af SARS-CoV-2-infektioner i Danmark bygger på positive PCR- og antigentest. På den måde får man imidlertid ikke fat i alle smittede her i landet. Der vil derfor være tale om en underregistrering.

For at følge, hvor mange danskere, der bliver smittet under Omikron-bølgen, har SSI derfor indledt et samarbejde med de danske blodbanker. Her undersøges donorblod for antistoffer mod SARS-CoV-2. På den måde kan man estimere, hvor mange der for nylig har været smittet.

Blodet testes for anti-nucleocapsid IgG antistoffer. Disse antistoffer dannes kun, når man har været smittet, og ikke efter vaccination. Og IgG-antistofniveauet falder efter få måneder.

Overvågningen løber hver anden uge frem til slutningen af foråret 2022.