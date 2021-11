Så mange har booket vaccination efter pressemøde

Under pressemødet sagde statsministeren blandt andet, at det godt måtte være mere besværligt, at være uvaccineret. Derudover fortalte Mette Frederiksen (A), at coronavirus igen bliver defineret som en samfundskritisk sygdom samt at coronapasset bliver genindført fra fredag dem 12. november.

Det er blandt andet i nattelivet og på indendørs serveringssteder, at der skal fremvises coronapas.