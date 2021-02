Sådan genåbnes samfundet - lokale efterskoler får ny mulighed

Flere efterskoler kan få lov at genåbne i områder med meget lav smitte, hvilket kan åbne efterskoler i TV SYDs område, der ellers ikke var omfattet af de oprindelige ekspert-anbefalinger.

Det kan ske fra den 15. marts, hvis smittetallene tillader det, hvad aktuelt kunne være tilfældet for eksempelvis efterskoler i Esbjerg og Varde Kommuner.

Det er en del af aftalen, at der ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts.