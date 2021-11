Sådan klæder du dit barn på til at blive vaccineret mod corona

2. Skab og udvis tryghed

Forældre skal fokusere på at overføre egen tryghed til barnet.

- Det at vise at man er tryg ved vaccinationen og fortælle, at det at blive vaccineret er noget, man bare gør. Det vil være rigtig godt, at man på dén måde indbyder trygheden, siger den ledende overlæge.

Han fortæller samtidig, at det er en god idé at fortælle barnet om, da mor og far også var ude at få vaccinestik i armen.

3. Giv omsorg på vaccinationsstedet

Ifølge overlægen er det vigtigt, at man på vaccinationscentret tager det stille og roligt, giver sig god tid og måske tilbyder barnet at sidde hos mor og far.

- Jeg ved godt, at de 10-11-årige kan føle sig lidt store, men selvom man er stor, så kan man godt få brug for et bjørnekram af mor og far. Så der kan man sagtens lige sidde på skødet og blive holdt om af sin mor og far, så man føler, at det er trygt.