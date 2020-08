Sådan laver du dit eget stofmundbind

På ganske få minutter kan du lave dit eget stofmundbind. Det kræver blot noget stof, nål, tråd og en smule håndelag.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan et købt eller hjemmelavet stofmundbind bruges i stedet for engangsmaskerne, når du fx skal med bus eller anden offentlig transport.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det dog vigtigt at pointere, at ved CE-mærkede engangsmundbind er beskyttelsen dokumenteret. Derfor er det de rigtige at bruge, hvis man er i øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19, hvis man har symptomer, og hvis man er på vej til test.

Et hjemmelavet eller købt stofmundbind betyder dog ikke, at det ikke kan yde en form for beskyttelse.

- Stofmundbind – uanset om du køber dem eller selv laver dem - er ikke underlagt de samme kvalitetsstandarder, og vi kan ikke som myndigheder give dig en sikkerhed for beskyttelsesgraden ved brug af stofmundbind. Derfor er det også vigtigt at sige, at den største gevinst ved brug af stofmundbind er, at du beskytter andre mod COVID-19, hvis du skulle være smittet, og at andre beskytter dig, hvis de er smittede. Et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind, og hvis alle følger vores anbefalinger om mundbind, kan det bidrage til at holde epidemien nede, siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Sådan gør du

Dit stofmundbind bør som minimum bestå af tre lag tætvævet stof. Det skal være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt på ansigtet, så det dækker både mund og næse.

Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD

Kilde: gov.uk & sst.dk

Stofmundbind kan og skal vaskes

Stoffet du bruger, skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader, og det skal vaskes dagligt eller hyppigere, hvis det bliver beskidt eller fugtigt, lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen.

Derfor er det også vigtigt, at man har flere stofmundbind med sig, så man kan skifte, hvis det bliver fugtigt eller beskidt. Sørg for at de vaskede og tørre mundbind er i en lukket pose, når de medbringes i fx tasken.

Endelig er det vigtigt, at man har rene hænder, når man håndterer maskerne - både før og efter.