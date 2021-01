Sådan virker den nye og den "gamle" corona-vaccine

Hos Lægemiddelstyrelsen beskriver man de to vacciner på denne måde:

Sådan virker Pfizer/BioNTech-vaccinen:

Pfizer/BioNTechs COVID-19-vaccine virker ved at styrke kroppens evne til at forsvare sig mod infektion med coronavirus SARS-CoV-2.

Vaccinen indeholder genetiske koder (mRNA) for spike-proteinet, der er coronavirussets særlige overfladeprotein. MRNA i vaccinen er pakket ind i små fedtpartikler, som forhindrer det i at blive hurtigt nedbrudt.

Kroppens celler omdanner mRNA til spike-proteiner. Proteinet bliver synligt for immuncellerne i kroppen, som derefter producerer antistoffer, der genkender det inficerede virus. Hvis en vaccineret person kommer i kontakt med SARS-CoV-2-virusset efter fuld vaccination, vil virusset blive fjernet.

Kroppen nedbryder med tiden selv vaccinen, som den normalt nedbryder sin egen mRNA og fedtpartikler..



Kilde: Lægemiddelstyrelsen / Godkendte vacciner mod COVID-19 / Pfizer/BioNTech

Sådan virker Modernas vaccine:

Modernas COVID-19-vaccine virker ved at forberede kroppen på at forsvare sig mod COVID-19. Den indeholder molekylet messenger RNA (mRNA), som har instruktionen til at fremstille spike-proteinet, som findes på overfladen af SARS-CoV-2-virussen. Når en person får vaccinen, kan nogle af cellerne producere spike-proteinet midlertidigt. Immunsystemet vil genkende spike-proteinet som fremmed, og vil derfor producere antistoffer og aktivere hvide blodlegemer - såkaldte T-celler - for at angribe det.

Hvis den vaccinerede person senere kommer i kontakt med SARS-CoV-2-virus, vil immunsystemet genkende det og være klar til at forsvare kroppen mod det.

MRNA-molekylet bliver ikke i kroppen, men nedbrydes kort efter vaccination.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen / Godkendte vacciner mod COVID-19 / Moderna



Omfattende test med tusindvis af forsøgspersoner

Begge vacciner er omfattede test med tusindvis af forsøgspersoner, hvor cirka halvdelen af forsøgspersonerne får vaccinen og den anden halvdel får placebo - altså et virkningsfrit stik.

Effekt af Pfizer/BioNTechs vaccine:

Effektiviteten blev målt på baggrund af over 36.000 forsøgspersoner fra 16 år og opefter, der ikke havde tegn på tidligere infektion. Undersøgelsen viste, at vaccinen var 95% effektiv til forebyggelse af COVID-19 en uge efter den sidste dosis for alle aldersgrupper, der var inkluderet i undersøgelsen - også hos dem, der havde underliggende sygdomme som astma, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk samt personer med et BMI over 30. Effektiviteten på 95% blev målt til det samme på tværs af køn, alder og etnicitet.

Ud af 18.198 forsøgspersoner, der fik vaccinen, fik otte COVID-19-symptomer, sammenlignet 18.325 forsøgspersoner, der fik placebo, hvor 162 fik symptomer på COVID-19.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen / Godkendte vacciner mod COVID-19 / Pfizer/BioNTech



Effekt af Modernas vaccine:

Effektiviteten blev målt på baggrund af ca. 28.000 forsøgspersoner mellem 18 og 94 år, der ikke havde tegn på tidligere infektion. Undersøgelsen viste, at vaccinen var 94,1% effektiv til forebyggelse af COVID-19 for alle aldersgrupper, der var inkluderet i undersøgelsen. For de forsøgspersoner, der havde underliggende sygdomme som astma, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, personer med et BMI over 30 og HIV-infektion, var vaccinen 90,9% effektiv.

Effektiviteten blev målt til det samme på tværs af køn, alder og etnicitet.

Ud af 14.134, forsøgspersoner, der fik vaccinen, fik 11 COVID-19-symptomer, sammenlignet 14.073 forsøgspersoner, der fik placebo, hvor 185 fik COVID-19 symptomer.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen / Godkendte vacciner mod COVID-19 / Moderna



Du kan læse mere om vaccinerne, deres udvikling og kendte bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens temaside om coronavacciner på linket her.