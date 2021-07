Særligt én kommune driver smitten frem i Syd- og Sønderjylland

Grænse for automatisk nedlukning hæves

Fredag oplyste Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse, at grænsen for, hvornår et sogn eller en kommune automatisk skal lukke, er blevet hævet med omgående virkning.

- Blandt andet som følge af, at vaccinationsindsatsen går hurtigt fremad, og at størstedelen af de ældre og svækkede i samfundet, som hidtil har været i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, på nuværende tidspunkt er færdigvaccineret, står der i pressemeddelelsen.



Grænsen for, hvornår en kommune automatisk skal lukke, ned er hævet til en testjusteret incidens på 500, mens det samme tal på sogneniveau er hævet til 1.000.

Du kan se de præcise smitteltal for de enkelte kommuner herunder: