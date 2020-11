Seniorrådgiver spår svært comeback for dansk minkavl

Kineserne har alle fordele

Det vil ifølge seniorrådgiveren være nærliggende for kineserne at hyre danske minkfarmere til at levere den nødvendige knowhow.

- Der har tidligere været danske ledere på minkfarme i Kina. Hvis minkene forsvinder herhjemme, vil der nok være et åbent marked for at tiltrække flere danske ledere i de kinesiske minkfarme, vurderer Henning Otte Hansen.

Selv om de kinesiske minkskind ikke hidtil har været af samme høje kvalitet som de danske, har de kinesiske avlere ifølge eksperten en anden fordel.

Billigere arbejdskraft og lavere omkostninger.

Den danske regering har bebudet, at alle mink skal slås ned.