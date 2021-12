Sidste punktum sat: Nu kan kompensationen til minkerhvervet starte

Siden pressemødet den 4. november 2020, hvor det blev erklæret, at alle mink i Danmark skulle slås ned, har minkavlerne kunnet se frem til en form for erstatning for deres mink og produktionsanlæg.

Nu er tiden kommet til at vurdere, hvad avlerne og følgevirksomheder skal have i erstatning for selve de nedlukkede virksomheder og de næste ni års tabte indtjening.

Det skriver ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri i en pressemeddelelse.

- Minkavlerne skal have en grundig og fair behandling, så den enkelte får fuldstændig erstatning for sit tab. Det har jeg stor tiltro til, at de uafhængige kommissioner vil leve op til, så de minkavlere, der venter på at komme videre, kan få den vurdering og erstatning, de har ventet på, fortæller fødevareminister Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.