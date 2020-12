Sjællandske patienter kan blive indlagt på jyske sygehuse

Der arbejdes på at flytte patienter midlertidigt væk fra Region Hovedstadens hospitaler for at skabe plads til corona-patienter, hvis det bliver nødvendigt.



Region Hovedstaden er i dialog med Region Syddanmark om eventuelt midlertidigt at flytte intensivpatienter og kræftbehandling, herunder kræftkirurgi, til vest for Storebælt.



Det samme er tilfældet for Region Sjælland, bekræfter koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark.