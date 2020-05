Skoleelever testede Billunds nye legepark før åbning

I dag var der for første gang grin og glade stemmer i den nye aktivitetspark Wow Park i Billund. Elever fra Karlskov Friskole fik sig en på opleveren, og det var både højt oppe i trætoppene og i huler under jorden.

Eleverne var inviteret til Wow Park for at teste alle aktiviteterne inden den officielle åbning af parken den 11. juni. Dermed fik medarbejderne også mulighed for at se aktiviteterne brugt af 'rigtige' gæster.

Det er fri leg og max. gas i den vildeste skov. Jacob Hindhede, direktør i Wow Park Billund

- I dag har vi inviteret lokalsamfundet ind. Vi ved jo, at mange skolebørn har måttet opholde sig indenfor gennem længere tid. Nu er de ved at starte op i skolerne igen, så jeg tror, at mange er helt klar til at komme ud i forlystelserne, siger medejer og direktør Jacob Hindhede.

Det er ærgerligt at lide af højdeskræk, hvis man vil besøge Wow Park. Foto: Claes Adel, TV SYD

Fri leg i den vildeste skov

Og eleverne havde travlt med at udfolde sig i hytter og kæmpenet 12-14 meter over jorden. Andre var beskæftiget i svævebaner, labyrinter og underjordiske huler.

- Vi har over 100 forskellige legeaktiviteter, som man kan slå sig løs i. Det er fri leg og max. gas i den vildeste skov, siger Jacob Hindhede til TV SYD.

Louise Hint Vestergaard fra 3. klasse på Karlskov Friskole fik sig en rutsjetur gennem et tunnelrør over jorden.

- Det er sjovt, men det er også lidt ubehageligt, for man føler bare, at man falder og falder. Men det er en vildt sjov oplevelse, lyder den umiddelbare reaktion.

- Det var bare mega creepy at gå rundt helt deroppe, lyder det fra en anden af hendes begejstrede klassekammerater.

Helt styr på sikkerheden

Når Wow Park har sin første officielle åbningsdag den 11. juni, kan gæsterne være sikre på, at der er også taget de rette forholdsregler i forhold til Covid-19, forsikrer direktør Jacob Hindhede.

- Der vil blandt andet være sprit ved alle vores aktiviteter, vi har afstandsmålere, så man kan holde køen på en fornuftig måde, og vi opfordrer til, at man spiser udenfor, siger han.

- Vi ved, at vi har aktiviteter, som kan trække, så nu glæder vi os til at se, om folk er klar til at gribe det. Jeg glæder mig vanvittigt til at se begejstrede børn og gæster i parken, lyder det fra direktøren.

Der var også aktiviteter nær jorden. Foto: Claes Adel, TV SYD