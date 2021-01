Skoles corona-nødløsning er kommet for at blive

Åbent hus - året rundt

Julie Kristensen roser løsningen for at være nem og hurtig at finde rundt i.

- Jeg synes også, at det er rart, at jeg kan besøge skolen, når jeg har lyst til det, siger hun.

Så nu har skolen udvidet åbent hus-dagen med en hel uge. Mindst.

- Vi synes, at løsningen er så god, at vi nu tænker, at vi vil beholde den året rundt. Så kan man besøge skolen, når man har tid og lyst, siger Olaf Rye.

Men erstatte det traditionelle fysiske arrangement, kan det dog ikke.

- Det er vi ikke klar til, pointerer skolens leder.