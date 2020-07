Skraldemand smittet med corona - vask din spands håndtag for en sikkerheds skyld

En medarbejder hos renovatør Harm Mammen og Sønner er smittet med corona-virus. Medarbejderen var chauffør på de ruter, som tømmer genbrugsbeholdere og skraldespande for Arwos i Aabenraa Kommune.

Derfor kommer forsyningsselskabet Arwos med en klar opfordring til sine kunder:

- Alle kunder opfordres til at vaske eller desinficere håndtag på låg og selve skraldespanden. På den måde kan vi alle bidrage til at mindske smittespredningen, siger direktør Ole Damm.

Læs også Ingen corona-smittede efter ny test

Medarbejderne benytter typisk handsker, når de tømmer beholdere. Alligevel opfordrer Arwos forbrugerne til at vaske håndtag på beholderne - for en sikkerheds skyld. Du kan se en vejledning her.

Chaufførerne har været på flere ruter rundt i Aabenraa Kommune. Er du tilmeldt Arwos’ SMS-ordning før tømning - og bor du på en strækning, hvor de tre chauffører har været forbi - får du tilsendt til SMS fra Arwos med selvsamme opfordring til desinfektion af beholder-håndtagene.

Kan forsinke tømning

I alt er tre chauffører hjemsendt som følge af smitteudbruddet. De tre chauffører kørte i samme bil, som tømte dagrenovation. Det betyder, at en ud af ni skraldebiler nu holder stille.

Desværre er det ikke nemt at finde afløsere her i ferietiden. Derfor har Arwos bedt Harm Mammen og Sønner prioritere tømningen indtil videre.

- Næsten alle beholdere vil blive tømt som normalt, men dagrenovation har førsteprioritet. Ellers bliver det ulækkert i sommervarmen. Vi skal nok tømme genbrugsbeholderen, men der kan gå et par dage ekstra, siger Ole Damm. Forsinkes tømningen, får kunderne besked via sms, såfremt de er tilmeldt ordningen.