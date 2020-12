Skruer op for coronatest: Vil forhindre lang kø til jul

Højere smittetal, yderligere restriktioner og en juleferie lige rundt om hjørnet får mange s til at søge mod teststederne.

Det betyder længere ventetid, men regionerne arbejder netop nu på at kunne gennemføre endnu flere test.

Allerede nu er der på flere teststeder svært at finde en ledig tid til en coronatest i dagene op mod jul.

Region Syddanmark vil op mod jul minimum 18.500 tests om dagen mod knap 12.000 i starten af december.

Region Midtjylland vil gå fra at teste 15.000 personer i døgnet til op mod 20.000, hvad vil komme borgerne i Horsens og Hedensted til gode..



Flere tests betyder længere åbningstid

De øgede antal tests medfører, at Region Syddanmark fra mandag og frem til tirsdag 22. december udvider åbningstiderne i samtlige teststationer, så endnu flere kan komme til.

Den nye målsætning gælder samfundssporet, som er for de borgere, der ønsker en test, uden at de har symptomer på coronasmitte.

For de borgere der har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, er der de fleste steder ikke problemer med at få en test.

Øget åbningstid og mere personale gælder teststederne i Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Vejle og Aabenraa.

- Det kommer os alle til gavn, at vi får stoppet smittekæderne hurtigt. Vi skal teste så mange som muligt og så hurtigt som muligt, og derfor gør vi i disse dage alt, hvad vi kan for at udbygge vores analysekapacitet, så det kun er julegaver og ikke coronasmitte, vi giver til hinanden i juledagene, siger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen..

Hurtigtest allerede fra lørdag

Regeringen og regionerne indgik fredag aften aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtest for covid-19.

Allerede fra lørdag klokken 11 vil Falck tilbyde gratis test fra de eksisterende 12 testcentre landet over - bl.a. i Kolding og Aabenraa.

Lige nu kan Falck teste omkring 5000 personer om dagen, men et storstilet arbejde er søsat for at kunne øge kapaciteten hurtigst muligt op til 50.000 daglige tests. Der må dog forventes ventetid de første dage, indtil Falcks kapacitet er øget.